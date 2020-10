Vinci : contrats supplémentaires pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Le groupe Vinci a remporté deux contrats supplémentaires pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande pour une valeur totale de 825 millions de dollars néozélandais, soit environ 485 millions d'euros.

Le groupement Link Alliance comprenant Vinci Construction Grands Projets (mandataire), sa filiale Soletanche Bachy International, et leur partenaire Downer, ainsi que les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor, a signé le 20 octobre 2020 les contrats des lots 5 et 7 de ce programme City Rail Link.

Dans le cadre du lot 5, le groupement aura la charge de réaliser deux ouvrages d'art et 2 km de voie nouvelle, tout en maintenant la circulation sur la ligne North Auckland Line. Le Lot 7 comprend l'installation des systèmes électriques, des caténaires, de la signalisation et du système de contrôle de la totalité du City Rail Link.

Les contrats sont de type Alliance, associant dans une même équipe le groupement concepteur-constructeur et le client, City Rail Link Limited, pour réaliser en partenariat le projet. La livraison de l'ensemble des lots 3, 5 et 7 est prévue en 2024.