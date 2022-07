Vinci : contrat de concession des sept aéroports de l'archipel capverdien

(Boursier.com) — Le groupe Vinci indique avoir signé le contrat de concession des sept aéroports de l'archipel capverdien. Ils se composent de quatre aéroports internationaux : Praia (la capitale), Sal, São Vicente et Boa Vista. Il s'y ajoute trois aéroports domestiques : São Nicolau, São Filipe et Maio.

Sur une durée de 40 ans, Vinci Airports et sa filiale portugaise ANA (respectivement 70% et 30% de la société concessionnaire) auront la charge du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes.

Le bouclage financier du projet devra être finalisé d'ici mi-2023, date à laquelle l'exploitation des aéroports sera transférée à la nouvelle société concessionnaire.

Vinci précise que, fort d'une croissance économique soutenue, d'un environnement politique stable et d'une bonne dynamique touristique, le trafic aéroportuaire capverdien a augmenté en moyenne de 5,6 % par an entre 2010 et 2019, à 2,8 millions de passagers. Après avoir été impacté par le Covid-19, comme la plupart des destinations touristiques dans le monde, le trafic a retrouvé 80% du niveau de 2019 au cours du deuxième trimestre 2022.