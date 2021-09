Vinci : contrat de 77 ME à Melbourne pour Seymour Whyte

(Boursier.com) — Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le contrat de conception-construction du réaménagement des infrastructures ferroviaires et routières du port de Melbourne, premier port de marchandises du pays, par lequel transite plus d'un tiers du trafic de conteneurs.

D'un montant de 125 millions de dollars australiens (77 millions d'euros), ce projet de type ECI (Early Contractor Involvement) permettra d'accroître la part du transport ferroviaire de conteneurs et ainsi de désengorger la ville de Melbourne. En plus d'augmenter la capacité du terminal existant, il comprend la construction d'un nouveau terminal ferroviaire.

Seymour Whyte entend déployer un important dispositif environnemental comprenant :

- un système de traitement des eaux souterraines contaminées ;

- le recyclage de l'intégralité du bitume et du béton issus des travaux de réfection ;

- une étude de faisabilité du réemploi sur site d'environ 33.000 m3 de déblais dans le but de réduire au minimum la quantité de nouveaux matériaux utilisés sur le site ;

- le réemploi à plus de 80% des matériaux après démolition.

La phase travaux doit s'étendre d'octobre 2021 à 2023.