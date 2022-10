Vinci : contrat de 73 ME en Ouganda

(Boursier.com) — Le groupe Vinci et ses filiales Sogea-Satom et Vinci Construction Grands Projet ont été retenus pour la conception-construction d'infrastructures d'alimentation en eau potable dans le district de Mbarara, dans le sud-ouest de l'Ouganda, pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.

Ce projet clé en main d'une valeur de 73 millions d'euros, initié par le ministère de l'Eau et de l'Environnement ougandais et financé par l'Agence Française de Développement, porte sur la construction d'une prise d'eau sur la rivière Kagera, d'une usine de traitement d'eau potable d'une capacité de 30.000 mètres cubes par jour, d'une station de surpression et la pose de 62 km de canalisations.

Les travaux sont prévus pour une durée de 22 mois. Dès leur mise en service, ces installations garantiront un accès à l'eau potable à près de 200.000 personnes.