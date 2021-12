Vinci Construction va réaliser les travaux d'aménagement de la gare de Noisy-Champs

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris a attribué à Vinci Construction, à travers ses filiales Chantiers Modernes Construction (mandataire) et CBI, la réalisation des travaux d'aménagement de la future gare de Noisy-Champs et d'infrastructures annexes.

Cet ouvrage emblématique du Grand Paris Express sera la gare de correspondance entre les futures lignes 15 Sud et 16 et la ligne A du RER. Située à cheval sur les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), elle se caractérisera par deux monumentales hélices en bois, partant de chacune des deux villes et se rejoignant en spirale à son sommet.

Les travaux, d'un montant de 82 millions d'euros, démarreront en juin 2022. Ils comprennent les aménagements tous corps d'état des futures lignes 15 Sud et 16 dans le secteur de Noisy-Champs : le gros oeuvre, la maçonnerie, les corps d'état techniques et architecturaux, les travaux de voirie et réseaux divers (VRD), ainsi que les aménagements paysagers.

Ce projet, qui emploiera jusqu'à 200 personnes, s'inscrit dans la continuité des travaux de génie civil confiés en 2017 au groupement piloté par VINCI Construction pour la partie gare et avant-gare.

Dans le cadre de ce chantier, 5% des heures travaillées seront effectuées en insertion sociale. Vinci mobilisera également son fonds de dotation, Chantiers & Territoires Solidaires, qui soutient des projets associatifs d'intérêt général liés à l'emploi et au lien social sur les communes traversées par des chantiers du Grand Paris Express.

Par ailleurs, il convient de rappeler que VINCI est engagé sur d'autres lots du Grand Paris Express, combinant savoir-faire et synergies de ses filiales pour les travaux souterrains, l'aménagement urbain, les travaux ferroviaires, les technologies de l'information, les datas et l'ingénierie électrique.