Vinci Construction : récompensé avec Navya, beti et Macif

(Boursier.com) — beti , Macif, NAVYA et VINCI Construction via sa filiale SVMS annoncent être lauréats de l'Appel à Projet Mobilités Routières Automatisées, lancé dans le cadre du 4ème Programme d'Investissements d'Avenir (PIA4) - France 2030.

Alors que 85% de la population rurale ne dispose d'aucun accès direct aux transports publics, le consortium formé par beti, Macif, NAVYA et VINCI Construction vise à apporter une réponse concrète aux enjeux de la mobilité inclusive pour les personnes et les biens au coeur des territoires ruraux.

Pour la première fois en France, un déploiement de 7 véhicules automatisés dont 4 sans opérateur à bord.

Leur projet commun, baptisé RIMA, va permettre de mettre à disposition du territoire rural Crest & Val de Drôme un Réseau Inclusif de Mobilité Automatisée, à travers le déploiement de 7 véhicules automatisés couvrant un parcours de 50 km2.

En mutualisant leurs savoir-faire, les membres du consortium vont délivrer une solution clé en main, en assurant l'exploitation, le développement technique des navettes automatisées, la mise en place de l'infrastructure nécessaire, en adéquation avec les besoins et les attentes des utilisateurs finaux et des parties prenantes du territoire : collectivités, entreprises, associations, habitants et usagers.

-beti, en tant qu'opérateur de réseaux de mobilité automatisée, expert des zones touristiques et rurales, sera en charge de l'acquisition et de l'exploitation de la flotte de véhicules.

-La Macif, assureur mutualiste leader de la mobilité et premier assureur auto en France, anime depuis 2019 au sein de l'écosystème Movin'On, une communauté d'intérêt dédiée au véhicule autonome. Elle regroupe 12 entreprises, qui travaillent conjointement depuis 3 ans autour du parti pris "autonomie pour tous, mobilité pour tous via la navetteautonome partagée". Dans le projet RIMA, la Macif veillera à l'analyse de l'acceptabilité du réseau sans opérateur à bord et à l'assurance des véhicules autonomes déployés.

-NAVYA, un leader mondial des systèmes de mobilité automatisée, fournira aux navettes beti ses packs de conduite autonome Navya Drive et accompagnera leur mise en service.

-VINCI Construction via sa filiale spécialisée SVMS, sera en charge de la conception, la fabrication et l'entretien des équipements de signalisation routière de l'infrastructure.

Un besoin réel confirmé par l'enquête inédite conduite par la communauté d'intérêt sur le véhicule autonome créée dans le cadre de l'écosystème Movin'On et initiée par la Macif

Cette enquête menée en 2021 auprès de 1.090 élus locaux démontre l'utilité du véhicule autonome partagé pour créer des dessertes dans des territoires ruraux et péri-urbains ne disposant pas de services de transport public. Alors que le seul moyen de locomotion en ruralité reste trop souvent la voiture personnelle, la navette autonome apporte une réponse concrète pour redonner de la mobilité à ceux qui en sont privés et permet de dépasser les fractures sociales et territoriales.

Le projet RIMA s'inscrit dans la continuité de l'expérimentation menée en 2020 et 2021 conjointement par beti, Eurovia, filiale de VINCI Construction et NAVYA en Val de Drôme, avec le déploiement d'une navette automatisée NAVYA sur un trajet de 9,6 km reliant la gare de Crest et l'Ecosite du Val de Drôme.