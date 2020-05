Vinci Construction et Spie batignolles remportent le contrat de construction du lot 1 de la ligne 18 du Grand Paris Express

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 1 de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe.

Ce premier tronçon permettra de relier l'aéroport d'Orly (94) à Massy-Palaiseau (91). La ligne 18 sera ensuite prolongée jusqu'à Versailles (78).

D'un montant de 799 ME, dont 20% confié à des PME, le contrat porte sur le creusement de 11,8 km de tunnels avec deux tunneliers, la construction de trois gares (Antonypôle, Massy Opéra et Massy-Palaiseau), 13 ouvrages annexes, 10 rameaux de raccordement avec le tunnel, ainsi que 850 mètres linéaires de tranchée couverte. Au total, plus d'un million de mètres cubes de matériaux sera excavé.

Le chantier emploiera jusqu'à 700 personnes en période de pic d'activité (500 ouvriers et 200 personnels d'encadrement) et l'équivalent de 148 emplois temps plein seront créés en insertion au cours des 83 mois de chantier.

Le groupe Vinci a également mis en place un fonds de dotation, Chantiers et territoires solidaires, pour soutenir des projets associatifs liés à l'emploi et au lien social sur les communes traversées par des chantiers du Grand Paris Express.

Dans le cadre du Grand Paris Express, il convient de rappeler que le groupement réalise actuellement, sur la ligne 15 sud, le lot entre Fort d'Issy-Vanves-Clamart et Villejuif Louis Aragon, et celui de la gare de Noisy-Champs. Par ailleurs, il est en charge du prolongement de la ligne 14 sud vers Orly. Le groupe Vinci est également engagé sur d'autres lots au travers des filiales de métiers de spécialité de VINCI Construction, d'Eurovia pour la pose de rails ou encore de VINCI Energies.

Rappelons que le groupement d'entreprises est composé de : VINCI Construction Grands Projets, mandataire, VINCI Construction France, Dodin Campenon Bernard et Botte Fondations, filiales de VINCI Construction représentant 75% du groupement, ainsi que Spie batignolles génie civil et Spie batignolles fondations, filiales de Spie batignolles représentant 25% du groupement.