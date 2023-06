Vinci Construction et GRDF améliorent la cartographie des réseaux souterrains grâce à Exodigo

(Boursier.com) — Exodigo , la plateforme d'imagerie de subsurface non intrusive de précision, a annoncé aujourd'hui les résultats de son premier projet en France et son entrée officielle sur le marché. Exodigo a permis de fournir des cartes plus précises des réseaux souterrains à VINCI Construction, leader mondial de la construction, des infrastructures et du développement urbain, et GRDF, qui distribue quotidiennement du gaz naturel à plus de 11 millions de clients en France afin de réduire les risques de dommages accidentels.

"Exodigo a démontré son potentiel pour améliorer le marquage au sol et prévenir les dommages aux ouvrages sur les réseaux enterrés", déclare Cécile Raynal, Expert Innovations à la Direction Technique et Industrielle de GRDF.

Grâce à Leonard, la plateforme d'innovation de VINCI, les deux entreprises se sont associées pour démontrer la précision et le potentiel de la solution d'Exodigo pour identifier et cartographier les réseaux souterrains. En s'appuyant sur la technologie multi-capteurs et l'intelligence artificielle, Exodigo a identifié 57% d'infrastructures enterrées en plus de celles figurant sur les registres existants, ainsi que des ouvrages dans une zone qui n'avait pas été cartographiée auparavant.

"Nous sommes ravis de collaborer avec des leaders de l'industrie tels que VINCI Construction et GRDF pour conduire un changement positif, assurer des projets d'investissement plus efficaces et limiter les atteintes aux ouvrages enterrés - pas moins de 13.000 chaque année en France. Nous sommes impatients d'obtenir de nouveaux résultats pour le marché français", a déclaré Jeremy Suard, PDG et cofondateur d'Exodigo.

Sur un site de test à Aubervilliers, en France, la technologie multi-détection d'Exodigo a permis de localiser 30 ouvrages enterrés dans la zone, alors que les plans existants n'en identifiaient que 19. Exodigo a également localisé 35 réseaux dans une zone non cartographiée préalablement. Soucieux d'intégrer les technologies les plus avancées à sa plateforme, Exodigo a fait appel à AVUS, filiale de VINCI Construction spécialisée dans la visualisation en réalité augmentée des réseaux souterrains, pour la visualisation mobile sur site.

Au fur et à mesure que VINCI Construction et GRDF développent de futurs projets, une connaissance complète du paysage souterrain fournira des informations inestimables pour réduire les risques d'atteintes aux infrastructures enterrées et des réaménagements coûteux. Au vu des bons résultats obtenus, VINCI et GRDF étudient les possibilités d'application de cette technologie à plus large échelle.

"La précision et l'exactitude sont essentielles à la sécurité, à l'efficacité et au respect des délais de livraison des projets. L'équipe de VINCI a été enthousiasmée par les résultats de notre premier projet avec Exodigo, dont la solution innovante contribue à la transformation durable des villes et des territoires" a déclaré Louis Cottin, responsable du programme CATALYST, dédié à la coopération entre les entreprises VINCI et les start-up, chez Leonard.