Vinci Concessions renforce sa participation majoritaire dans la concession du pont Rion-Antirion en Grèce

(Boursier.com) — Après approbation des prêteurs et du Concédant, le Ministère grec des infrastructures et des transports, Vinci Concessions annonce avoir finalisé une transaction lui permettant d'augmenter sa participation majoritaire dans Gefyra et Gefyra Litourgia, respectivement société concessionnaire et société d'exploitation du pont Rion-Antirion, dans le cadre de la cession des parts détenues par Avax.

Avec cette acquisition, réalisée conjointement avec Aktor, VINCI Concessions porte sa participation de 57,5% à 72,3% dans la société concessionnaire et de 55,3% à 70,5% dans la société d'exploitation. Le prix total de l'acquisition est de l'ordre de 60 millions d'euros pour les deux actionnaires.

Conçu, financé, construit et opéré par VINCI Concessions et ses partenaires grecs dans le cadre d'une concession de 42 ans (fin de contrat en 2039), le pont Rion-Antirion (2,8 km) relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 38 millions d'euros. Le pont Rion-Antirion fait la jonction avec la concession autoroutière Olympia Odos, dont Vinci Concessions réalise actuellement le prolongement jusqu'à la ville de Pyrgos.

Grâce à cette opération, Vinci Concessions, qui opère un réseau autoroutier de 544 km en Grèce, continue à renforcer son engagement de long terme avec le pays pour le développement de ses infrastructures.