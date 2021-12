Vinci Concessions et Eiffage proposent 27 euros par action SMTPC

(Boursier.com) — Un accord d'offre publique et un pacte d'actionnaires concertant ont été signés entre Vinci Concessions et Eiffage. Ils sont relatifs à la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage. Une offre publique d'achat sur les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage sera déposée auprès de l'AMF dans les meilleurs délais, au prix de 27 euros par action.

Vinci Concessions, Eiffage et leurs affiliés respectifs, actionnaires de la société, agissent désormais de concert vis-à-vis de la société. Ils détiennent ensemble 3.864.900 actions de la société représentant autant de droits de vote, soit 66,21% du capital et des droits de vote de la société.

Au regard de la hausse récente du cours de l'action de la société et en vue de favoriser l'apport des actions à l'Offre, Vinci Concessions et Eiffage ont décidé de libeller leur projet d'Offre au prix de 27 euros par action. Ce prix sera payable exclusivement en numéraire. Il représente une prime de 71% par rapport au cours de clôture du 31 mars 2021 et une prime de 88% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois derniers mois précédant le 31 mars 2021.

Les actions acquises dans le cadre de l'offre seront réparties entre Vinci Concessions et Eiffage de sorte que chacun de leur groupe détienne à l'issue de l'offre le même nombre d'actions de la société. Ces acquisitions seront financées sur leurs ressources propres.

Il est envisagé que le projet d'offre soit déposé auprès de l'AMF dans les meilleurs délais au mois de décembre 2021. L'offre serait ouverte dans le courant du mois de janvier 2022.

Rappelons que le prix initialement proposé pour SMTPC était de 23 euros par action, dividende attaché.