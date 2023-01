Vinci Concessions conclut avec Hype un partenariat stratégique pour accélérer la mobilité hydrogène

(Boursier.com) — Hype pour un meilleur maillage en France et à l'international

Vinci Concessions, acteur mondial du développement et de la gestion d'infrastructures de transport, annonce la finalisation d'un investissement de 15 millions d'euros dans Hype, première plateforme intégrée de mobilité hydrogène en France, opérant une importante flotte de taxis à hydrogène. Cet investissement s'accompagne de la mise en place d'un partenariat stratégique entre Vinci Concessions et Hype destiné à accélérer le développement de la mobilité hydrogène en France et à l'international.

Dans le cadre de ce partenariat, Hype confiera à Vinci Energies la réalisation de nouvelles stations de production et de distribution d'hydrogène en Ile-de-France : ouvertes à tous, 26 stations de distribution d'hydrogène produit localement - dont 20 d'une capacité d'1 tonne/jour - devraient y être mises en service au cours des trois prochaines années.

Par ailleurs, Vinci Concessions mettra ses ressources au service de Hype pour lui permettre de déployer son réseau de stations dans d'autres régions de France, ainsi qu'à l'international, en s'appuyant notamment sur les expertises de VINCI Energies dans le domaine de l'hydrogène.