Vinci : Cobra IS signe un gros contrat en Mer du Nord

(Boursier.com) — Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS - et de Siemens Energy s'est vu attribuer par Amprion Offshore le contrat de conception-construction-installation de LanWin1 et LanWin3, deux plateformes off-shore de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en Mer du Nord.

Elles permettront de convertir le courant alternatif produit par plusieurs parcs éoliens en courant continu haute tension (HVDC : High-Voltage Direct Current), qui sera reconverti en courant alternatif sur des stations terrestres, situées à 400 km environ. La réalisation de ces stations terrestres sont également incluses dans le contrat.

La construction de ces plateformes se réalisera sur le yard de Dragados Offshore à Cadix (Espagne) et représentera plus de 2.000 emplois jusqu'en 2029.

Dotées d'une capacité unitaire de transformation et de transport d'électricité de 2GW, soit 4 GW au total, ces plateformes pourront alimenter l'équivalent d'une ville de 4 millions d'habitants comme Berlin. Elles seront parmi les premières d'une telle capacité à être développées en Europe du Nord. Leur mise en service est prévue en 2029 pour la première et 2030 pour la seconde.

Dragados Offshore réalise actuellement quatre autres plateformes off-shore de conversion d'énergie électrique pour des opérateurs allemands, dans le cadre de contrats recouvrant leur conception, leur fourniture, leur construction, leur transport, leur installation et leur mise en service en Mer du Nord.

Ce projet s'intègre dans le cadre du Plan de transition énergétique de l'Allemagne, prévoyant la réalisation d'un important réseau de production d'électricité d'origine éolienne off-shore.