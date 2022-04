Vinci : ciblé au portefeuille ?

(Boursier.com) — Vinci reste sous pression, encore en baisse de 2,6% ce mercredi à 86 euros, alors que la Deutsche Bank vise désormais un cours ajusté de 118 à 112 euros, tandis que Morgan Stanley cible 120 euros... La perspective de voir Marine Le Pen l'emporter fin avril au second tour de la présidentielle française s'est renforcée dernièrement à la lumière des récents sondages. Du coup, parmi les projets économiques figurant dans le programme de la candidate du Rassemblement National, celui de nationaliser les autoroutes pèse sur les deux groupes particulièrement ciblés, à savoir Vinci et Eiffage qui recule aussi de près de 2% à 86,70 euros.

Dans le cas de Vinci, la gestion déléguée d'infrastructures représente plus de 14% du chiffre d'affaires du groupe avec Vinci Concessions, principalement via la gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports.

La privatisation des autoroutes est "une véritable spoliation des Français" explique Marine Le Pen : "Une nationalisation permettrait de faire baisser de 10 à 15% le prix des péages, de délivrer un milliard et demi d'euros par an au budget de l'État et ainsi de permettre la mise en oeuvre de politiques de réaménagement du territoire".