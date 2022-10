Vinci cède en Vefa la résidence de coliving Bikube à Foncière des Générations

(Boursier.com) — Foncière des Générations, gérée par Brownfields, a acquis en Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) auprès de Vinci Immobilier, la résidence de coliving Bikube, un lieu de vie hybride proposant un mode d'hébergement flexible centré sur la convivialité et les services.

Située au coeur de Montpellier, à proximité de la gare et des transports en commun, cette résidence Bikube de 6.476 m2 répartis sur deux bâtiments, sera composée de 170 logements, de nombreux espaces communs et de 57 places de stationnement en sous-sol. Il s'agira de la première résidence de coliving Bikube en Occitanie et de la seconde au niveau national, après celle de Lyon. La résidence s'articulera autour de quatre typologies d'espaces : des lieux de vie ouverts sur le quartier (restaurant-bar et espace de coworking), des espaces accessibles aux résidents (salle de sport, salle de projection, rooftop, jardin partagé...), des appartements privatifs entièrement équipés, du studio au 3 pièces, et des espaces partagés entre résidents d'un même étage (salons et cuisines).

De nombreux services inclus et à la carte seront proposés via l'accueil de la résidence ouverte 24h/24 ou la conciergerie digitale (application mobile).