Vinci : carnet de commandes en renfort









(Boursier.com) — Dans un marché qui accélère de nouveau, Vinci s'adjuge 0,8% à 75,70 euros ce mercredi, alors que le géant du BTP et des concessions fait l'objet de nouvelles notes de brokers, dont celle de la SG qui a ajusté son objectif de cours en baisse à 79,5 euros sur le dossier. Le groupe a dévoilé un chiffre affaires en repli de 3,3% à données comparables, à 9,7 milliards d'euros au premier trimestre... Fortement pénalisé par la crise liée au Covid-19, le groupe a confirmé s'attendre à une forte baisse de l'ensemble de ses activités au cours des mois qui viennent en raison de la pandémie de coronavirus.

Les activités aéroportuaires de la firme sont quasiment à l'arrêt faute de trafic, les autoroutes sont désertées en raison des mesures de confinement tandis qu'une grande partie des chantiers sont suspendus, en particulier en France.

"Toutefois, à ce stade, les incertitudes sur le rythme et l'ampleur du redémarrage de l'activité ne permettent pas de quantifier les impacts financiers de la crise sanitaire sur les comptes 2020", a averti le management, qui avait renoncé le mois dernier à son objectif de progression du chiffres d'affaires et ses résultats cette année.

Malgré cette passe difficile, Vinci peut compter sur un carnet de commandes record de 37,7 milliards d'euros à fin mars, en augmentation de 8% sur un an, alors qu'il disposera de quelque 18 milliards d'euros de liquidités après le bouclage d'une nouvelle ligne de crédit avec les banques...