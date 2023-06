Vinci : ça bouge à la tête de Vinci Immobilier

(Boursier.com) — Vinci fait part de la nomination de Virginie Leroy au poste de présidente de Vinci Immobilier à compter du 1er août 2023. Elle succède ainsi à Olivier de la Roussière qui dirigeait la filiale immobilière du géant du BTP et des concessions depuis sa création en 2005, à la suite du rapprochement entre Sorif et Elige.

Diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Virginie Leroy rejoint Vinci Immobilier en 2010 comme directrice de projets en immobilier d'entreprise. En 2015, elle prend la direction du département aménagement et grands projets urbains de Vinci Immobilier puis devient directrice générale adjointe immobilier d'entreprise et aménagement. En mars 2022, elle est nommée directrice générale de l'immobilier résidentiel et des régions.