Vinci boucle l'acquisition des activités énergie d'ACS pour 4,9 milliards d'euros

(Boursier.com) — Vinci boucle l'acquisition des activités énergie d'ACS (Cobra IS). Le groupe évoque une étape majeure dans sa stratégie pour créer un leader mondial de l'ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l'énergie et développer des projets de concession d'énergie renouvelable. Le prix d'acquisition atteint 4,9 milliards d'euros, incluant la trésorerie du nouvel ensemble.

Ainsi, suite à l'accord annoncé le 1er avril 2021, l'acquisition des activités énergie d'ACS a été finalisée ce matin. Le périmètre de l'acquisition recouvre la quasi-totalité des activités contracting de la division ACS Industrial Services, 9 projets de concessions greenfield en développement ou en cours de construction - principalement des réseaux de transmission électrique en Amérique latine -, ainsi que la plateforme de développement de projets d'énergie renouvelable.

Vinci entend ainsi enrichir son portefeuille de concessions et allonger sa maturité moyenne, tout en contribuant à la transition environnementale.

Cette acquisition bénéficie de forts leviers de croissance. Les activités et la présence géographique de Cobra IS sont complémentaires de celles de Vinci, avec une expertise reconnue de l'entreprise dans la réalisation de projets EPC clé en main (Engineering-Procurement-Construction) dans le secteur de l'énergie et un ancrage local fort dans la péninsule Ibérique et en Amérique latine. Le modèle d'entreprise de Vinci s'enrichira de l'expertise de Cobra IS dans le développement de concessions d'énergie renouvelable. Le groupe entend devenir ainsi un acteur significatif de ce secteur, avec de nouvelles opportunités identifiées sur le court et moyen terme représentant à terme une capacité totale d'environ 15 GW, principalement dans le photovoltaïque et l'éolien onshore, à laquelle pourraient s'ajouter des gigawatts supplémentaires dans l'éolien offshore. La solidité financière de Vinci sera un atout supplémentaire pour accélérer la croissance du nouvel ensemble dans la gestion et l'exploitation d'actifs d'énergie renouvelable dans la durée.

Le prix de la transaction, entièrement financée par la trésorerie disponible de Vinci, ressort à 4,9 milliards d'euros, soit une valeur d'entreprise, convenue initialement entre les parties, de 4,2 milliards d'euros à laquelle s'ajoute un montant de 700 millions d'euros correspondant à la trésorerie du nouvel ensemble ainsi qu'à divers ajustements.

ACS recevra un complément de prix de 40 millions d'euros pour chaque nouveau gigawatt d'énergie renouvelable ready-to-build développé par Cobra IS sur une période de 8,5 ans, dans la limite d'un total de 15 GW, soit un montant additionnel maximum de 600 millions d'euros.

Par ailleurs, Vinci et ACS ont finalisé un accord de joint-venture, prévoyant la création d'une nouvelle entité qui disposera d'un droit d'acquérir, à prix de marché, les actifs d'énergie renouvelable développés, financés, construits et raccordés au réseau électrique par Cobra IS. Vinci détiendra 51% de cette entité et la consolidera par intégration globale.