Vinci : beau contrat avec le ministère de la Défense britannique

Vinci : beau contrat avec le ministère de la Défense britannique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni, remporte le contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni. D'une durée totale de 7 ans, il s'élève à 491 millions d'euros (423 millions de livres sterling) pour le volet 'facility management'. Il pourrait être complété par un programme de travaux de 850 ME (732 M£) et comprend également une option de prolongation de 3 années.

Ce contrat, qui recouvre 59 sites soit 6.200 bâtiments et infrastructures, créera plus de 800 emplois directs et indirects.

Vinci Facilities va mobiliser son expérience pour améliorer la gestion prédictive du patrimoine du ministère de la Défense et l'expérience vécue par ses personnels.