Vinci : beau contrat au Canada

Vinci : beau contrat au Canada









Crédit photo © Eurovia

(Boursier.com) — Vinci remporte un beau contrat au Canada. Le ministère des Transports de la province de l'Alberta a retenu, pour la réalisation du segment Sud du périphérique de Calgary, un consortium composé de filiales de Vinci (65%) - Carmacks, filiale d'Eurovia, mandataire du groupement, et Vinci Construction Terrassement - et de la société canadienne Graham (35%). Cette infrastructure routière de 5 km comprend 4 échangeurs, 7 ponts ainsi qu'un passage souterrain pour les piétons. Les travaux englobent le terrassement, le drainage, la pose des enrobés et l'installation de l'éclairage public. Le montant du contrat s'élève à 183 millions d'euros.

En octobre 2019, Vinci avait mis en service le contournement autoroutier de Regina, capitale de la province canadienne de la Saskatchewan, réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce nouveau contrat au Canada témoigne de l'expertise du Groupe pour accompagner les villes dans l'optimisation du trafic routier, au service du développement durable des territoires.