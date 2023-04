Vinci : au sommet après un excellent début 2023

(Boursier.com) — A contre-courant, Vinci s'adjuge 2,2% à 111 euros, soutenu par un très bon début d'exercice. Le géant du BTP et des concessions a vu son chiffre d'affaires atteindre 15 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 17% (+14,2% de croissance organique). Vinci envisage toujours pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.

Vinci a réalisé des ventes solides, dépassant le consensus, affirme Stifel. L'activité a été principalement tirée par le contracting, soulignant la force provenant de la relance des infrastructures et les tendances fortes dans la transition énergétique. " Les prévisions ont été confirmées, mais, compte tenu de leur saisonnalité habituelle, nous semblent trop conservatrices", souligne le courtier, à l''achat' sur le titre.

Après une performance boursière solide, la valorisation actuelle reste attractive avec un FCF yield 2023e d'environ 7% et un rendement du dividende de près de 4%, note Oddo BHF ('surperformer'). Outre la bonne performance opérationnelle, la performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue par une meilleure valorisation des activités renouvelables (notamment chez Cobra IS) avec l'organisation d'un CMD dédié. Une reprise des discussions avec le gouvernement français autour d'un plan de décarbonation des autoroutes constituerait également un catalyseur pour le titre...

Citi ('achat') affirme que le rapport montre une forte surperformance dans la plupart des segments, avec des revenus bien supérieurs au consensus et aux estimations du courtier et une bonne dynamique des ventes. Morgan Stanley ('surpondérer') évoque de son côté un "élan impressionnant" dans les commandes de Vinci au cours du trimestre, ce qui est de bon augure pour le reste de l'année. La branche de services multitechniques de Vinci Energies a été particulièrement dynamique, soulignant l'accélération des mégatendances liées à la transition énergétique et numérique qui devraient soutenir l'activité du groupe.