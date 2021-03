Vinci : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions du décret no 2021-255 du 9 mars 2021, les actionnaires de Vinci sont informés que l'assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, initialement convoquée salle Pleyel à Paris par avis de réunion publié dans le numéro 26 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er mars 2021, se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires, le jeudi 8 avril à 10 heures, au siège social du groupe Vinci à Rueil-Malmaison.