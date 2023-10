Vinci Airports : "très bonne performance" du trafic au 3e trimestre

(Boursier.com) — Vinci Airports annonce ses chiffres de trafic au 30 septembre. Le groupe évoque une très bonne performance globale du trafic au 3ème trimestre 2023, à des niveaux très au-dessus de l'été 2022 (+21%) et désormais proches de la période pré-Covid. Il insiste aussi sur le trafic record de septembre pour les plateformes d'Amérique centrale et de Serbie. Il souligne par ailleurs l'intégration des 7 aéroports du Cap Vert au réseau Vinci Airports depuis juillet, où le trafic est en progression depuis plusieurs mois... Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli plus de 77 millions de passagers sur le 3e trimestre 2023 (+21% en glissement annuel et -2,8% par rapport à la même période de 2019). L'augmentation de l'offre des compagnies aériennes pour la période estivale a répondu à une demande qui n'a pas faibli malgré les tensions macroéconomiques en Europe, précise Vinci. Le trafic était en septembre sur l'ensemble du réseau très proche du niveau d'avant-crise (-1,2% en comparaison du niveau de septembre 2019, +22% par rapport à 2022).