Vinci Airports : quelles tendances de trafic au 3e trimestre ?

(Boursier.com) — Près de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au 3e trimestre 2021, soit environ le double (+98%) du nombre de passagers accueillis au 3e trimestre 2020. Par rapport au 3e trimestre 2019, le trafic est en repli de -59%.

La reprise du trafic pendant l'été 2021 confirme une trajectoire progressive de retour à un niveau d'avant-crise. La reprise s'est cependant stabilisée au mois de septembre par rapport aux mois de juillet/août. Elle devrait toutefois être relancée par la levée de certaines restrictions. La résurgence de l'épidémie dans certains pays, et le redémarrage plus lent du trafic senior et affaires ont entraîné une stagnation voire une contraction du trafic en septembre pour certains aéroports.