Vinci Airports livre les travaux de modernisation de l'aéroport de Salvador Bahia au Brésil

Vinci Airports livre les travaux de modernisation de l'aéroport de Salvador Bahia au Brésil









Crédit photo © Luc Benevello / Vinci

(Boursier.com) — Vinci Airports, concessionnaire de l'aéroport de Salvador Bahia depuis janvier 2018, a livré le 11 décembre les travaux d'extension et de modernisation de la plate-forme. Une cérémonie s'est déroulée en présence de Tarcísio Freitas (ministre des Infrastructures du Brésil), José Ricardo Botelho (président de l'agence nationale de l'aviation civile brésilienne), Rui Costa (gouverneur de l'Etat de Bahia), Antônio Carlos Magalhães Neto (maire de Salvador) et Nicolas Notebaert (directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports).

La capacité de l'aéroport se trouve ainsi portée de 10 à 15 millions de passagers par an, grâce à l'extension du terminal et la construction d'une nouvelle jetée avec 6 passerelles d'embarquement. Par ailleurs, la réfection des pistes, la mise en place de nouveaux bureaux de vente pour les compagnies aériennes et le réaménagement des comptoirs d'enregistrement permettent de renforcer la performance opérationnelle. Enfin, un nouveau système de traitement des bagages, une zone commerciale enrichie et la fourniture de nouveaux services, dont un réseau Wi-Fi gratuit et haut débit, permettront d'améliorer significativement l'expérience passager.

La dimension environnementale a été placée au coeur du projet. Vinci Airports a conçu et mis en oeuvre des initiatives concrètes telles que la construction d'une station d'épuration pour la réutilisation sur site des eaux usées, d'un centre de tri des déchets et d'une ferme solaire.

Ces travaux réalisés en synergie avec Vinci Energies représentent un investissement de 160 millions d'euros. Les travaux ont été et livrés en seulement 18 mois.