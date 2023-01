Vinci Airports : hausse de 51% du trafic au 4ème trimestre 2022

(Boursier.com) — Vinci Airports annonce un trafic au 4ème trimestre en hausse de 51% (46% en intégrant OMA) par rapport à 2021, en baisse de 17% (15%) par rapport au niveau pré-Covid. Sur l'ensemble de l'année 2022, le trafic a doublé par rapport à 2021, s'établissant à 72% du niveau de référence de 2019.

Au Portugal (ANA) et en Serbie (Belgrade Airport) ce 4e trimestre est le premier en croissance par rapport à 2019.

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli au total près de 50 millions de passagers au 4ème trimestre 2022, soit presque 17 millions de passagers de plus qu'en 2021.

Le trafic passagers a ainsi continué de progresser sur le trimestre écoulé, confirmant sa résilience dans un contexte économique plus compliqué en Europe. En décembre, et hors Asie, le niveau du trafic était proche d'avoir effacé la crise (-9%) et la reprise du trafic international avait rattrapé celle du trafic domestique, signe d'un retour graduel à la normale.

Illustration de cette progression, les aéroports du Portugal et de Belgrade en Serbie ont dépassé leur niveau de trafic pré-crise depuis octobre. "La remarquable dynamique sur ce trimestre (+9% par rapport au 4ème trimestre 2019) des aéroports mexicains d'OMA tout juste intégrés au réseau Vinci Airports confirme le potentiel très important de ce marché, tant en domestique que vers les Etats-Unis" commente le groupe.

Le Mexique en forme !

Le trafic des aéroports mexicains d'OMA s'est maintenu très au-dessus des niveaux d'avant-crise, accélérant fortement à la faveur des congés de fin d'année. Le trafic a été particulièrement dynamique sur les lignes avec les Etats-Unis, porté par les capacités de compagnies comme American Airlines, Spirit et Frontier. A l'aéroport de Santiago du Chili, le redressement du trafic s'est accru dès le mois d'octobre grâce à l'allègement des restrictions au trafic international, se traduisant par une fréquentation accrue de certaines dessertes longue distance du continent américain.

Au Japon, le trafic domestique est maintenant totalement revenu à son niveau pré-Covid et le trafic international a connu un rebond depuis la levée des restrictions sanitaires dans la région et la reprise des vols par les compagnies aériennes (notamment de et vers la Corée du Sud).

Au Cambodge, le trafic est resté pénalisé par le faible nombre de vols avec la Chine, bien que certaines dessertes internationales comme Singapour (-15%) et la Thaïlande (-28%) aient montré une croissance significative sur le trimestre. La levée des restrictions de déplacement au premier trimestre 2023 annoncée par les autorités chinoises devrait bénéficier à ces plateformes asiatiques dans les prochains mois, même si le rythme de reconstitution reste encore incertain.

Les chiffres de trafic des aéroports d'OMA sont présentés en intégrant les passagers en transit, l'aviation d'affaires et hors aviation générale. Ces conventions, homogènes avec celles utilisées pour tous les aéroports du réseau VINCI Airports, sont différentes de celles retenues par la société OMA pour sa communication propre.