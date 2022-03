Vinci : AG en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de Vinci sont invités à participer à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendra le mardi 12 avril 2022 à 10 heures

Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le vendredi 4 mars 2022 dans le numéro 27 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires). Cet avis est consultable sur le site Internet de la société www.vinci.com.