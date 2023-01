Vinci : acquisition de la société norvégienne Otera AS

(Boursier.com) — Le groupe Vinci a annoncé l'acquisition de la société norvégienne Otera AS et ses filiales auprès de Roadworks AS et Å Energi AS.

Fort de son savoir-faire reconnu dans les systèmes de haute et basse tension, d'automatisme et de contrôle-commande, Otera AS intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution d'électricité, d'infrastructures routières et de tunnels. Otera AS compte plus de 600 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 millions d'euros.

Cette opération permettra à Vinci Energies - à travers sa marque Omexom - de renforcer et d'élargir son offre et ses expertises en Norvège, en devenant l'une des entreprises de référence du secteur. Vinci Energies emploiera ainsi plus de 1.100 collaborateurs dans ce pays pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.