Vinci : accord pour l'acquisition d'une concession autoroutière au Brésil

(Boursier.com) — Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d'acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55% dans la concession autoroutière Entrevias, traversant au Brésil 'état de São Paulo du nord au sud.

La concession, d'une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d'une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic). Le contrat couvre l'exploitation et la maintenance d'une section de 299 km au nord de São Paulo et l'exploitation et la maintenance d'une section de 271 km au sud de São Paulo, cette section faisant également l'objet de travaux d'élargissement sur 210 km en cours de réalisation et devant s'achever d'ici fin 2025.

Le bouclage financier de l'acquisition des parts de Patria est attendu en 2023 après la levée des conditions suspensives.