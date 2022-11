Vilmorin : un bon 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 30 septembre, soit pour son 1er trimestre de l'exercice 2022-2023, Vilmorin réalise un chiffre d'affaires de 331,9 millions d'euros (258,4 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +28,5% à données courantes (+23,7% à données comparables).

Le chiffre d'affaires de la branche Semences Potagères s'établit, pour le 1er trimestre de l'exercice, à 105,4 ME, en hausse de 4% à données courantes et de 0,4% à données comparables. Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'établit à 219,5 ME, en hausse de 48,1% à données courantes et de 41,9% à données comparables.

Perspectives

Malgré la très belle dynamique constatée à l'issue du 1er trimestre, lequel ne représente, en moyenne, que 15% des ventes annuelles, Vilmorin & Cie continue de se montrer prudente face à des conditions de marché demeurant incertaines. En effet, les tensions inflationnistes généralisées devraient se poursuivre tout au long de l'exercice 2022-2023.

Dans ce contexte, la société confirme les objectifs présentés en octobre dernier, lors de la publication de ses résultats annuels :

- une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8%, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) ;

- un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, lequel prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d'affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures ;

- une contribution des sociétés mises en équivalence -principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), AGT (Australie. Grandes Cultures) et Hengji Limagrain (Chine. Grandes Cultures)- à minima égale à celle de l'exercice 2021-2022.