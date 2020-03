Vilmorin suspend ses objectifs pour l'exercice 2019-2020

Vilmorin suspend ses objectifs pour l'exercice 2019-2020









Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, la première des priorités de Vilmorin & Cie est concentrée sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et de l'ensemble de ses parties prenantes. Depuis le début de cette crise en Asie, Vilmorin & Cie met ainsi en place toutes les mesures sanitaires et organisationnelles nécessaires et recommandées par les autorités gouvernementales de chacun des 50 pays dans lesquels elle est directement implantée.

Vilmorin reste opérationnel

La seconde priorité de Vilmorin & Cie est aussi d'assurer la continuité de ses activités. Dans le contexte spécifique de cette crise, le rôle de Vilmorin & Cie, en tant que semencier, est fondamental. La semence, premier maillon de la chaîne alimentaire mondiale, est une activité cruciale : son rôle est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire d'aujourd'hui et surtout de demain. A cet égard, de nombreux pays ont réaffirmé le caractère stratégique des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, permettant aux entreprises de ces secteurs de poursuivre leurs activités dans un environnement dégradé.

Les équipes de Vilmorin & Cie sont en conséquence pleinement mobilisées pour assurer la mise en oeuvre des plans de continuité d'activité dans chacune des Business Units. Tous les collaborateurs qui en ont la possibilité ont obligatoirement recours au télétravail.

A ce jour, la quasi-totalité des sites industriels et des centres de recherche continuent d'être opérationnels. Vilmorin & Cie est ainsi en capacité de conditionner ses semences et de les livrer aux agriculteurs et distributeurs en Europe et ailleurs dans le monde. Tout est donc mis en oeuvre afin que les clients finaux de Vilmorin & Cie, agriculteurs et maraîchers, puissent réaliser les semis de printemps pour produire la base de l'alimentation de demain : des légumes, du maïs pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale, du tournesol, etc.

Bonne dynamique, mais manque de visibilité

De ce fait et compte tenu de son caractère stratégique, l'activité de Vilmorin & Cie reste à ce jour encore marquée par une bonne dynamique. Toutefois, en raison de l'évolution rapide et constante de la crise sanitaire et du manque de visibilité qu'elle engendre, Vilmorin & Cie n'est pas à même, à ce stade, de mesurer les impacts de celle-ci sur ses performances financières.

En conséquence, Vilmorin & Cie doit suspendre la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, tels qu'ils avaient été confirmés -sous réserve de l'impact de l'évolution de la situation sanitaire mondiale sur l'environnement économique- lors de la présentation de ses résultats semestriels 2019-2020.

Par ailleurs, Vilmorin & Cie a d'ores et déjà lancé les actions nécessaires pour maîtriser rapidement et le plus possible dans ce nouveau contexte ses charges opérationnelles ainsi que l'ensemble de ses investissements industriels. Le semencier rappelle bénéficier d'une situation financière solide et disposer de la trésorerie et des ressources financières nécessaires pour assurer les potentielles conséquences de la pandémie.

Vilmorin & Cie fera un nouveau point de situation lors de la publication, le 23 avril, de son chiffre d'affaires à la fin du 3e trimestre 2019-2020.