Vilmorin : Sébastien Vidal succèdera à Philippe Aymard

Vilmorin : Sébastien Vidal succèdera à Philippe Aymard









Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Vilmorin & Cie s'est réunie le 6 décembre 2019 à Paris, sous la présidence de Philippe Aymard, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie. Près de 150 Actionnaires ont ainsi eu l'occasion d'échanger sur la stratégie et les perspectives de la société, et de s'exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation.

Approbation des comptes

L'Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l'exercice 2018-2019.

Ceux-ci font ressortir un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros, en progression de 4,5% à données comparables. Vilmorin & Cie affiche une croissance pour toutes ses activités, tant en Semences Potagères qu'en Semences de Grandes Cultures, malgré un contexte de marchés sous pression. En conséquence, grâce au développement dynamique des activités, ainsi qu'à des éléments non récurrents (cession d'actifs industriels par exemple), les performances financières de Vilmorin & Cie sont en progression sensible. Le résultat opérationnel enregistre une hausse marquée pour s'établir à 111 millions d'euros. Le résultat net total, en légère croissance, s'élève à 77,9 ME. Vilmorin & Cie a en outre poursuivi le déploiement de ses orientations stratégiques, notamment en termes d'investissement dans la recherche et de développement mondial sur les marchés professionnels de l'agriculture et du maraîchage. En Semences Potagères, l'objectif de Vilmorin & Cie est de conforter son leadership mondial. En Semences de Grandes Cultures, Vilmorin & Cie ambitionne de se positionner comme un acteur global, avec une présence mondiale en maïs et en blé et un portefeuille d'espèces adapté à chaque région.

Un dividende de 1,35 euro par action

L'Assemblée générale des actionnaires a fixé le montant du dividende net à 1,35 euro par action. Stable en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent, celui-ci affiche cependant une progression de près de 10% compte tenu de l'attribution gratuite d'actions réalisée en cours d'année 2018-2019, sur la base de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes. Ce dividende correspond en outre à un taux de distribution significatif, à 42%. Le détachement du dividende interviendra le 11 décembre 2019 et sa mise en paiement sera effective au 13 décembre 2019.

Confirmation des perspectives 2019-2020

Devant ses actionnaires, Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2019-2020. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2% à 3% à données comparables et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 255 millions d'euros.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence - principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) d'au moins 20 ME.

Vilmorin rappelle qu'à l'issue du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 231,9 ME, en progression significative (+11,8% à données courantes et +5,2% à données comparables).

Sur un marché des semences qui est fondamentalement porteur, les objectifs pour 2019-2020 doivent permettre à Vilmorin & Cie de poursuivre la trajectoire de croissance de ses activités.

Pas d'augmentation de capital réservée aux salariés

L'ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l'exception de la 17e résolution, qui proposait une délégation au Conseil d'Administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d'Administration n'avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d'autres modes d'intéressement aux résultats.

Nominations

L'Assemblée Générale a nommé Mme Marie-Yvonne Charlemagne en tant qu'Administratrice Indépendante, pour une durée de 3 années, en remplacement de Mme Miriam Maes dont le mandat venait à échéance à l'issue de l'Assemblée générale et qui, en accord avec le Conseil d'Administration, n'en sollicitait pas le renouvellement.

En outre, Philippe Aymard, qui a fait part de son souhait de démissionner de son mandat de Président Directeur Général de Vilmorin & Cie, quittera ses fonctions fin 2019. Philippe Aymard était Président Directeur Général de Vilmorin & Cie depuis décembre 2012.

Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a désigné Sébastien Vidal, Administrateur de Vilmorin & Cie depuis 2016, pour lui succéder.

Signature formelle avec Pioneer

Vilmorin & Cie annonce la signature d'un accord en matière de techniques d'édition du génome, avec la société Corteva Agriscience (Etats-Unis) et le Broad Institute du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et de Harvard, centre de recherche biomédicale et génomique situé à Cambridge aux États-Unis. Ce contrat de licence non exclusif confère à Vilmorin & Cie l'accès à des brevets concernant les techniques d'édition du génome dénommées Crispr-Cas9 à usage agricole

Cet accord couvre l'ensemble des travaux et programmes de recherche de Vilmorin & Cie ainsi que les applications commerciales potentielles. Vilmorin & Cie pourra déployer cette technologie tant pour ses activités Semences de Grandes Cultures que Semences Potagères.

Technologie référente, Crispr-Cas9 est aujourd'hui l'outil d'édition du génome le plus répandu. Il est en outre complémentaire à la technologie dite Crispr-Cpf1, à laquelle Vilmorin & Cie a également accès, suite à la signature d'un accord avec le Broad Institute intervenue en début d'exercice 2018-2019.

Au travers de cet accord, Vilmorin & Cie confirme sa volonté de travailler au travers de collaborations pour accéder aux technologies les plus récentes et accroître ainsi l'efficacité de sa recherche.

Vilmorin & Cie dispose désormais d'une large palette d'outils d'édition du génome, qui lui permettra de renforcer sa capacité à mettre au point des variétés de semences plus performantes, afin de contribuer à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux.