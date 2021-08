Vilmorin : sans plus ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vilmorin recule de 0,2% à 56,90 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé une progression de 8% du chiffre d'affaires annuel et prévoit pour 2020-2021 une hausse soutenue du taux de marge opérationnelle courante et des résultats. Clos au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 371,1 millions d'euros, quasiment stable (-0,5%) à données courantes par rapport à l'exercice précédent.

Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il affiche une croissance de 1,8% par rapport à 2019-2020. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel consolidé 2020-2021 s'établit à 1.476,6 millions d'euros, en hausse de 2,9% à données courantes par rapport à l'exercice précédent et de 8% à données comparables, "pleinement en ligne avec l'objectif fixé" (soit une progression du chiffre d'affaires consolidé de 6-8% à données comparables).

Vilmorin & Cie est en mesure "de clairement confirmer" la progression soutenue de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021. Celui-ci devrait être proche de 9%, après intégration d'un effort de recherche de près de 260 ME. En 2019-2020, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 7,8%. Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, elle sera supérieure à 22 ME, grâce à la progression significative de la performance opérationnelle d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), conformément à ses objectifs stratégiques, ainsi que de celle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) qui est cependant impactée par les effets d'hyperinflation, et d'AGT (Australie. Grandes Cultures). En 2019-2020, la contribution des sociétés mises en équivalence s'était élevée à 17,9 ME.

En conséquence, le résultat net annuel "sera en forte croissance par rapport à celui de l'exercice précédent". En 2019-2020, le résultat net annuel total s'était élevé à 67,5 ME, dont une part groupe de 66,2 ME.

Vilmorin devrait ainsi conclure un exercice "d'excellent niveau", avec des performances en progression soutenue, tant en termes de chiffre d'affaires que de performance opérationnelle et de résultat net.

À l'issue d'un exercice de nouveau marqué par la crise sanitaire, Vilmorin & Cie a ainsi pu assurer la continuité et le développement de l'ensemble de ses activités, s'appuyant, comme lors de l'exercice précédent, sur la mobilisation des équipes à travers le monde. Démontrant la résilience du modèle d'affaires et la pertinence de la stratégie de développement et d'innovation, ces réalisations viennent également souligner, dans le contexte de la crise sanitaire, "le rôle fondamental de son activité de semencier contribuant, en amont de la chaîne de production, à la sécurité alimentaire".

"Compte tenu d'un niveau d'activité inférieur à nos attentes sur le T4, nous abaissons notre prévision de MOC de 9% à 8,9% soit un ROC de 132 ME vs 134,8 ME précédemment (-2,1%)" commente Portzamparc qui ajuste ainsi marginalement son objectif de cours de 67 à 66 euros.