Vilmorin : rassuré ?

Vilmorin : rassuré ?









Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — Vilmorin monte de 1,4% à 56,60 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe du 1er semestre 2020-2021 s'est élevé à 525,7 millions d'euros, en progression de +7,1% à données courantes et de +14% à données comparables.

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts des ventes s'établit à 279,9 ME et représente 53,2% du chiffre d'affaires total, en augmentation de 1,2 point par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent ; elle bénéficie principalement, sur ce semestre, de la hausse des marges en Semences Potagères et sur l'activité Produits de Jardin.

Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de -31,9 ME, attribuable en totalité à la part du groupe, et en amélioration de +31,5 ME par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019-2020.

La structure bilancielle est fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel d'activité. Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (227,8 ME), l'endettement financier s'élève à 1,196 milliard d'euros, dont une part non courante de 843,2 ME. Les capitaux propres - part du groupe s'établissent à 1,09 MdE et les intérêts minoritaires à 27 ME.

Vilmorin rappelle que le chiffre d'affaires du 1er semestre ne représente globalement qu'environ un tiers des ventes annuelles de Vilmorin & Cie. Cependant, au terme d'un 1er semestre 2020-2021 d'excellente qualité, Vilmorin & Cie poursuit la concrétisation de ses objectifs stratégiques.

Toutefois, ce 1er semestre est marqué par le manque partiel de visibilité et les incertitudes liés au contexte sanitaire, entraînant des anticipations de ventes et de commandes tant sur les activités Semences Potagères que Semences de Grandes Cultures. Il intègre en outre des impacts monétaires qui devraient perdurer sur la seconde partie de l'exercice.

Dans ce contexte, au regard des résultats du 1er semestre, tels que commentés précédemment et sur la base des informations disponibles à ce jour, Vilmorin & Cie révise à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 4% et 6% à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 ME.

Sur le second semestre, l'atteinte des objectifs restera pour partie dépendante de la capacité à poursuivre, sur la période la plus importante de l'exercice, le renforcement des positions commerciales, compte tenu notamment des anticipations de ventes constatées au 31 décembre 2020, ainsi que de l'impact final des évolutions monétaires, sur une base de référence atypique, le second semestre de l'exercice 2019-2020 ayant été marqué par l'émergence de la crise sanitaire mondiale.

Des annonces qui rassurent globalement Portzamparc qui relève en première approche ses prévisions de croissance à pcc du CA à +5,5% et son estimation de MOC à 8,6% (impact de +10,6% sur notre prévision de RNPG). "Nous relevons ainsi notre objectif de cours de 55 à 63 euros et maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.