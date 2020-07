Vilmorin rachète 103,8 ME de son emprunt obligataire

(Boursier.com) — Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès l'offre de rachat en numéraire, lancée le 6 juillet, et portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021 (ISIN FR0011921881).

Le montant maximum de l'offre de rachat annoncé aux porteurs obligataires était de 103,8 ME. Le règlement-livraison a eu lieu le 15 juillet 2020.

Le montant nominal en circulation avant le rachat s'élevait à 450 ME. Il s'établira à 346,2 ME après la date de règlement-livraison.

Cette opération permet à Vilmorin & Cie d'anticiper ses échéances financières. Vilmorin & Cie poursuit ainsi sa stratégie d'optimisation de ses capacités financières, après avoir significativement renforcé, au cours de l'année 2019, ses ressources financières, avec d'une part un placement privé de type "Schuldschein" (placement privé de droit allemand), d'un montant total de 250 ME, le renouvellement de son crédit bancaire syndiqué à hauteur de 300 ME et, d'autre part, la signature d'un accord de financement long terme de 170 ME avec la Banque européenne d'investissement, réalisée au cours de l'exercice.