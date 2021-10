Vilmorin : publication saluée

(Boursier.com) — Vilmorin est entouré en début de séance avec un titre qui progresse de 3% à 55,1 euros. Le semencier a réalisé un très bel exercice 2020-2021 avec une nette amélioration de ses bénéfices et de sa rentabilité (la marge opérationnelle courante a augmenté de 1,1 point à 8,9%), pour un chiffre d'affaires de 1,476 MdE, en hausse de 8% à données comparables.

Le management vise pour l'exercice 2021-2022 une croissance de l'activité d'au moins 4% et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8,5%.

Fort de ces solides résultats et de la confiance affichée pour le nouvel exercice, le Conseil proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 décembre un dividende de 1,60 euro par action, en hausse de +60% par rapport à l'exercice précédent.

Oddo BHF parle de résultats historiques bien qu'en ligne avec ses attentes. Le titre reste structurellement sous-valorisé au regard des références historiques et surtout des performances opérationnelles du groupe, note le courtier. La décote par rapport aux comparables ressort à 29% et 38% vs KWS (-55% pour l'EV/EBITDA vs -25% pour la décote historique). Le cours actuel flirte avec les plus bas niveaux des 15 dernières années (hors 2020 avec la crise sanitaire)... De quoi rester à 'surperformer' avec une cible de 77 euros.