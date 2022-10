Vilmorin : le résultat net est au plus haut depuis l'exercice 2012-2013

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Vilmorin s'élève pour l'exercice 2021-2022 à 1,587 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables par rapport à 2020-2021. Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie parvient à dépasser l'objectif de croissance de son chiffre d'affaires consolidé tel que révisé à l'issue du 3e trimestre de l'exercice (soit une croissance d'environ 5 % à données comparables).

La marge sur coût des ventes s'établit à 48,6%, en baisse de 0,7 point par rapport à 2020-2021.

Le résultat opérationnel consolidé de Vilmorin s'élève à 136,3 ME, en hausse par rapport à l'exercice précédent (127,4 ME) sur l'ensemble des activité semences, y compris l'activité Produits de Jardin ; il fait ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 8,6%, en léger retrait de 0,3 point par rapport à l'exercice 2020-2021.

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence est de 17,9 ME, en diminution sensible de 8,4 ME par rapport à l'exercice précédent, notamment en raison d'une dégradation de la performance opérationnelle d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et des impacts d'hyperinflation qui ont fortement limité la performance de Seed Co au Zimbabwe (Afrique. Grandes Cultures).

Le résultat net consolidé de Vilmorin & Cie s'élève à 95,4 ME, en hausse de 2 ME par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit du résultat net le plus élevé depuis l'exercice 2012-2013. La part du Groupe (attribuable aux propriétaires de la société) ressort à 92,2 ME (92,3 ME un an plus tôt)

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (321,3 ME), l'endettement financier net total ressort à 901,1 ME au 30 juin (867,4 ME au 30 juin 2021). La part de l'endettement financier non courant s'établit à 1,088 MdE, (994,8 ME précédemment). Les capitaux propres, part du Groupe, s'établissent à 1,434 MdE et les intérêts minoritaires à 48,8 ME, marquant une progression significative sur l'exercice, en raison du bon niveau de résultat net et d'une augmentation des réserves de conversion liée à l'appréciation du dollar américain.

Ainsi, par rapport à l'exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2022 est marquée par une baisse du rapport de l'endettement net aux capitaux propres, soit un 'gearing' de 61%, (65% au 30 juin 2021). Le ratio de levier au 30 juin 2022 s'élève à 2,3x (2,4x au 30 juin 2021) et traduit une amélioration de la capacité de désendettement du Groupe.

Dividende

Vilmorin proposera pour l'exercice un dividende de 1,60 euro par action, stable par rapport à celui de l'exercice précédent. Il correspond à un taux de distribution de 39,8%.

Ce dividende sera soumis au vote des Actionnaires par le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, à l'occasion de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2022, qui se tiendra en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le territoire d'implantation de Limagrain, maison-mère et Actionnaire de référence de la société.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.

Perspectives

Les conditions de marché au cours de l'exercice 2022-2023 devraient rester incertaines et fluctuantes, en raison des tensions inflationnistes nées, en particulier, du contexte géopolitique. Dans cet environnement, Vilmorin & Cie assurera son rôle de semencier de premier plan en poursuivant le renforcement de ses positions concurrentielles. La société continuera de façon raisonnée ses investissements en recherche & développement, en particulier sur les technologies amont, tout en restant attentive à toute opportunité de croissance externe, en adéquation avec ses enjeux et fondements stratégiques.

Pour l'exercice 2022-2023, Vilmorin & Cie se fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8%, hors impact positif de la loi EGalim sur le chiffre d'affaires (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel).

La société vise un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, impacté par l'évolution du mix de ses activités au profit des Semences de Grandes Cultures. Ce taux prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire, en pourcentage de chiffre d'affaires, à celui des deux précédents exercices, et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures. Enfin, Vilmorin & Cie vise une contribution des sociétés mises en équivalence -principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures)- a minima égale à celle de l'exercice 2021-2022.