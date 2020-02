Vilmorin : la BEI accorde un prêt de 170 ME à Limagrain

(Boursier.com) — La BEI accorde à Limagrain un prêt de 170 millions d'euros pour soutenir la stratégie du groupe semencier en matière de recherche et de développement sur la semence, premier maillon de la chaîne alimentaire. Ce financement de la BEI est garanti par le fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Limagrain, via sa Holding Vilmorin & Cie utilisera ces fonds pour soutenir son effort de recherche et développement de semences de grandes cultures et semences potagères présentant de meilleures qualités agronomiques, alimentaires et environnementales.

L'accompagnement de la BEI porte sur un financement long terme. Cette opération est une première pour la BEI dans le secteur semencier. Ce prêt participe du programme d'investissement global de Limagrain pour une recherche centrée sur les axes spécifiques d'amélioration des qualités agronomiques des cultures (rendement, résistance aux maladies et aux ravageurs, adaptation à différents climats et territoires, tolérance à la sécheresse ou meilleure absorption des nutriments, etc) et les qualités alimentaires et environnementales des cultures, en semences de grandes cultures et semences potagères.

La BEI, qui est la banque de l'Union européenne, est fière de soutenir la recherche et développement d'un groupe européen qui figure parmi les leaders mondiaux de la semence. Cet investissement marque une nouvelle étape importante de la BEI dans son soutien à la compétitivité du secteur agricole, dans le respect des meilleures normes environnementales . Paolo Gentiloni, Commissaire pour l'Economie ajoute : L'UE s'est engagée à soutenir les activités de recherche et d'innovation dans le domaine agricole. En garantissant un prêt de 170 millions d'euros à Limagrain, le Plan d'investissement permet au leader européen des semences de développer des variétés de qualité, plus résistantes et respectueuses de l'environnement .

Rappelons que Limagrain est une coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et, est le 4e semencier mondial grâce à sa filiale Vilmorin. Depuis plus de 50 ans, la science et la recherche sont au coeur de l'activité du Groupe. En 2018-2019, Limagrain a consacré 15,9% de son chiffre d'affaires semences à la recherche, soit 242 millions d'euros.