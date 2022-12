Vilmorin : L'AG Mixte a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s'est réunie le vendredi 9 décembre 2022 à Cournon-d'Auvergne (63), sous la présidence de Sébastien VIDAL, Président Directeur Général.

Les Actionnaires ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation et d'échanger sur la stratégie et les perspectives de la Société.

Approbation des résolutions

L'ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l'exception de la vingtième résolution, qui proposait une délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d'Administration n'avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d'autres modes d'intéressement aux résultats.

Approbation des comptes de l'exercice 2021-2022

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a approuvé les comptes de l'exercice 2021-2022. Ceux-ci font ressortir un chiffre d'affaires de 1.587,2 millions d'euros, en progression de 6,2% à données comparables. Malgré une conjoncture difficile sur le marché des semences potagères tout au long de l'année et l'émergence du conflit russo-ukrainien au cours du second semestre, Vilmorin & Cie a signé de solides performances commerciales et financières.

Le résultat opérationnel s'établit à 136,3 millions d'euros et le résultat net total, en hausse de 2 millions d'euros par rapport à 2020-2021, s'élève à 95,4 millions d'euros. Il s'agit du résultat net le plus élevé depuis 2012-2013.

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution de 39,8%, stable par rapport à 2020-2021. Constant en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent, le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, malgré un contexte général fortement perturbé.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.