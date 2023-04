Vilmorin et Cie : reprise de cotation, mardi

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, qui s'est réuni les 17 et 27 avril 2023, a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de référence, Limagrain, visant les 28,78% du capital de la société qu'il ne détient pas au prix de 62,60 euros par action Vilmorin & Cie, et son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue de l'Offre.

Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie a mis en place un comité ad hoc composé exclusivement d'Administrateurs non-liés à l'Initiateur, à savoir Marie-Yvonne Charlemagne et Géraldine Börtlein, Administratrices indépendantes, ainsi que Benoist de Saint Lager, représentant de Bpifrance Investissement.

Sur proposition du comité ad hoc, le cabinet Finexsi, représenté par Olivier Peronnet, a été nommé en qualité d'expert indépendant avec pour mission de remettre un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre, y compris dans la perspective d'un retrait obligatoire, conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le comité ad hoc aura notamment pour mission de suivre et faciliter les travaux de l'expert indépendant.

Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie sera appelé à adopter un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses salariés, en prenant notamment en compte les conclusions des travaux de l'expert indépendant. L'avis motivé sera intégré dans la note en réponse qui sera préparée par Vilmorin & Cie.

L'offre devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.

La cotation des actions Vilmorin reprendra le 2 mai 2023.

Le contrat de liquidité avec Natixis-ODDO BHF a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.