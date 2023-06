Vilmorin et Cie : l'OPAS de Limagrain s'ouvre demain

(Boursier.com) — L 'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme, le 20 juin, l'Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par Limagrain Participations sur les actions de Vilmorin & Cie. Elle a publié un avis d'ouverture de l'Offre, pour une période effective du 22 juin au 17 juillet inclus.

Le prix de l'offre est de 62,60 euros par action. Il reflète notamment une prime de 45,4% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'offre le 27 avril, et une prime de 36,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'offre.

Le Cabinet Finexsi a été mandaté en qualité d'expert indépendant par le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, avec pour mission d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire éventuel. Il a conclu que les termes de l'offre sont équitables pour les Actionnaires de la société, en ce compris dans le cadre d'un retrait obligatoire.

Le 26 mai 2023, le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie a rendu un avis motivé favorable et unanime sur l'offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Il a recommandé aux actionnaires de Vilmorin & Cie d'apporter leurs titres.

Il est précisé que Bpifrance Participations, filiale de la Banque Publique d'Investissement et premier Actionnaire de Vilmorin & Cie après le Groupe Limagrain, a décidé, le 30 mai, qu'il apporterait à l'Offre sa participation dans Vilmorin & Cie, laquelle représente 5,71% du capital de la société.

Au 20 juin 2023, Limagrain détient 77,37% du capital et 86,31% des droits de vote théoriques de Vilmorin & Cie. Dans la mesure où les actions Vilmorin & Cie non apportées à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10 du capital et des droits de vote de la société, Limagrain a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire, et ce, dans les 3 mois à compter de la clôture de l'offre.