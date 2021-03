Vilmorin entend émettre un nouvel emprunt obligataire

(Boursier.com) — Vilmorin annonce son intention d'émettre un emprunt obligataire d'un montant attendu de 300 millions d'euros à maturité 7 ans (Obligations 2028). Sous réserve de la fixation des conditions financières des Obligations 2028 qui pourrait intervenir à l'issue de l'offre débutant ce jour et sous réserve des conditions de marché, Vilmorin & Cie utilisera une partie du produit de l'émission des Obligations 2028 pour financer l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire d'un montant de 450 millions d'euros arrivant à échéance le 26 mai 2021. Cette émission inaugurale a été émise en deux tranches le 26 mai 2014 et le 11 mars 2015 et porte intérêt au taux de 2,375% (code ISIN : FR0011921881 ; Obligations 2021).

Au 15 mars 2021, le montant nominal total des Obligations 2021 encore en circulation s'élève à 346,2 millions d'euros et peut être remboursé (en totalité) à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement (exclue), conformément aux modalités des Obligations 2021. Les opérations envisagées permettraient à Vilmorin de prolonger la maturité de sa dette et de poursuivre l'optimisation de ses ressources.