Vilmorin : en forme !

(Boursier.com) — Cinquième séance consécutive dans le vert pour Vilmorin qui grimpe de 1,1% à 47 euros au lendemain d'un solide point trimestriel. Le semencier a fait état, au titre de son 1er trimestre 2022-2023, d'un chiffre d'affaires de 331,9 millions d'euros, en croissance de +28,5% à données courantes (+23,7% à données comparables). Malgré la très belle dynamique constatée à l'issue du 1er trimestre, lequel ne représente, en moyenne, que 15% des ventes annuelles, Vilmorin continue de se montrer prudent face à des conditions de marché demeurant incertaines.

En effet, les tensions inflationnistes généralisées devraient se poursuivre tout au long de l'exercice 2022-2023. Dans ce contexte, la société confirme les objectifs présentés en octobre dernier, soit une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8%, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel), et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, lequel prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d'affaires) à celui des deux précédents exercices.

Oddo BHF parle d'une publication 'au-delà des attentes'. La valorisation reste toujours modeste (4,4x l'EBITDA 2023e et 11,8x l'EBIT y compris les MEQ) avec une décote non justifiée d'environ 30% par rapport aux comparables pour le 4ème acteur mondial et leader mondial pour les Potagères. Cette valorisation est d'autant moins justifiée que la valeur des actifs ne reflète pas la richesse du patrimoine génétique alors que les transactions sectorielles s'affichent avec des ratios sensiblement supérieurs (plus de 2x le CA pour les Potagères et plus de 10x l'EBITDA). L'analyste reste ainsi à 'surperformance' sur un titre qui a récemment intégré sa liste 'Convictions Midcap'.

A l''achat' sur la valeur, Portzamparc évoque lui une excellente performance trimestrielle. Malgré ce bon début d'exercice, la maison de bourse souligne que la société préfère se montrer prudente compte-tenu du fait que le T1 est un " petit " trimestre pour la société (15% du CA en moyenne) et que le contexte reste incertain notamment en Russie et en Ukraine.