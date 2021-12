Vilmorin : détachement imminent du dividende

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Vilmorin & Cie s'est réunie le 10 décembre à Paris, sous la présidence de Sébastien Vidal, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie. Plus de 150 actionnaires ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation et d'échanger sur la stratégie et les perspectives de la société.

L'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été approuvé, à l'exception de la 20e résolution, qui proposait une délégation au Conseil d'administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d'Administration n'avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d'autres modes d'intéressement aux résultats.

L'Assemblée générale mixte des actionnaires a notamment approuvé les comptes de l'exercice 2020-2021, faisant ressortir un chiffre d'affaires de 1,476 milliard d'euros, en progression de +8% à données comparables, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire mondiale. Vilmorin & Cie affiche de solides performances financières. Le résultat opérationnel s'établit à 127,4 millions d'euros et le résultat net total, en hausse de 25,9 ME par rapport à 2019-2020, s'élève à 93,4 ME. Il s'agit du résultat net le plus élevé depuis 2012-2013.

Dividende de 1,60 euro par action

L'Assemblée générale mixte des actionnaires a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution en augmentation significative à 39,7%, (34,6% en 2020). En forte progression en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent (+60%), le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, au regard de la résilience de l'activité démontrée dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre. Sa mise en paiement sera effective au 15 décembre.

Nomination

L'Assemblée générale mixte des actionnaires a nommé Sébastien Briffond en tant qu'Administrateur de Vilmorin & Cie, pour un mandat d'une durée de 3 années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024. Sébastien Briffond est notamment Président de la branche Produits de Jardin de Vilmorin & Cie.

Confirmation des objectifs 2021-2022

Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2021-2022. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé d'au moins 4% à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8,5%, intégrant un effort de recherche comparable à celui de l'exercice précédent.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence -principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures)- de près de 30 ME.

Il est rappelé qu'à l'issue du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022, Vilmorin & Cie a enregistré un chiffre d'affaires de 258,4 ME, en progression de 9,7% à données comparables. Au cours de l'exercice 2021-2022, Vilmorin & Cie entend poursuivre la dynamique de croissance de ses activités, tout en continuant à délivrer des performances financières solides, sur un marché des semences résolument porteur.