Vilmorin : dans le rouge au 1er semestre

Vilmorin : dans le rouge au 1er semestre









Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé de Vilmorin & Cie, clos au 31 décembre 2019, s'élève à 490,8 millions d'euros, en progression de +6,6% à données courantes et de 2,5% à données comparables.

Vilmorin rappelle que le chiffre d'affaires du 1er semestre ne représente globalement qu'un tiers des ventes annuelles du groupe. Compte tenu de cette forte saisonnalité, les comptes consolidés du 1er semestre affichent traditionnellement des résultats fortement négatifs.

Au cours du 1er semestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d'affaires de 248,4 ME , en croissance de +3,9% à données courantes et de +1,9% à données comparables. Au terme d'un 1er semestre qui représente, en moyenne sur les derniers exercices, moins de 40% des ventes annuelles, Vilmorin & Cie confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour cette activité pour l'exercice 2019-2020, soit une progression de +3% à données comparables par rapport à 2018-2019.

Les Semences de Grandes Cultures affichent un chiffre d'affaires en hausse de +9,5% à données courantes et de +2,5% à données comparables. Il s'établit à 228,9 ME. Vilmorin & Cie confirme l'objectif de progression de son chiffre d'affaires Semences de Grandes Cultures pour l'exercice 2019-2020, soit une croissance de +2% à données comparables par rapport à l'exercice précédent.

Les Produits de Jardin et Holdings comptent pour 13,5 ME sur le semestre (+10,3% à données courantes ; +14,5% à données comparables).

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts des ventes s'établit à 255,3 ME et représente 52% du chiffre d'affaires total, en forte augmentation de 2,3 points à données comparables par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Elle bénéficie principalement, sur ce semestre, de la hausse des marges en Semences de Grandes Cultures.

Les charges opérationnelles nettes s'établissent à 302 ME, en augmentation de 28,5 ME à données courantes par rapport au 1er semestre de l'exercice 2018-2019. Il est rappelé que le 1er semestre de l'exercice précédent intégrait un produit exceptionnel, lié à la scission partielle de Biogemma, société de recherche en biotechnologies dont Vilmorin & Cie est depuis seul actionnaire. En conséquence, le résultat opérationnel semestriel fait apparaître une perte de -46,7 ME au 31 décembre 2019. Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de -63,4 ME, dont une perte part du groupe de -61,9 ME, en accroissement de 23,8 ME par rapport au 1er semestre de l'exercice 2018-2019, qui avait été impacté par plusieurs éléments non récurrents positifs pour un montant équivalent au repli du résultat net constaté au 31 décembre 2019.

A fin décembre 2019, la structure bilancielle est naturellement fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel d'activité. Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (207,9 ME), l'endettement financier s'élève à 1,261 MdE , dont une part non courante de 1,097 MdE .

Les capitaux propres - part du groupe s'établissent à 1,13 MdE et les intérêts minoritaires à 86,5 ME.

Perspectives

Vilmorin & Cie confirme ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2019-2020. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2% à 3% à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 255 ME.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence d'au moins 20 ME.