Vilmorin& Cie : une publication saluée

(Boursier.com) — Parmi les belles satisfactions du jour à Paris figure Vilmorin& Cie, dont le titre grimpe de 4,5% à 42,4 euros. Le semencier a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché, le bénéfice net (95,4 ME) atteignant même un niveau plus observé depuis l'exercice 2012-2013. Le résultat opérationnel consolidé atteint 136,3 ME (+3,8%) pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,587 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables. Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie est ainsi parvenu à dépasser son objectif de croissance tel que révisé à l'issue du 3e trimestre de l'exercice (soit une croissance d'environ 5 % à données comparables).

Vilmorin proposera pour l'exercice un dividende de 1,60 euro par action, stable par rapport à celui de l'exercice précédent. Il correspond à un taux de distribution de 39,8%.

Les conditions de marché au cours de l'exercice 2022-2023 devraient rester incertaines et fluctuantes, en raison des tensions inflationnistes nées, en particulier, du contexte géopolitique. Pour l'exercice, le management se fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8%, hors impact positif de la loi EGalim sur le chiffre d'affaires (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel). Il vise également un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, impacté par l'évolution du mix de ses activités au profit des Semences de Grandes Cultures.

Malgré le caractère résilient de l'activité, le titre affiche un repli de 23% depuis le premier janvier et se situe à des niveaux parmi les plus bas historiques des 15 dernières années (nouveau périmètre avec les Grandes Cultures), affirme Oddo BHF. La valorisation reste particulièrement attractive avec un ratio VE/EBIT 2023 de 10,2x (y compris les ME) vs 13,6x pour les références historiques. La décote par rapport aux comparables ressort à 39% (vs 26% pour la décote historique). Une approche par SOP confirme également une sous-valorisation manifeste, la capitalisation actuelle ne valorisant pas à sa juste valeur les activités potagères. Le broker reste ainsi à 'surperformer' avec une cible ajustée de 74 à 68 euros.