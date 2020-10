Vilmorin & Cie : trop c'est trop ?

Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — Vilmorin & Cie remonte timidement de 1,4% à 46 euros ce lundi, mettant fin à quatre séance de repli et près de 10% perdus à la clef. Oddo BHF juge la sanction boursière sévère, trop sévère, et réitère son conseil 'achat' et sa cible de 63 euros. Le cours actuel renforce sa conviction avec une valorisation encore plus attractive alors que les perspectives de croissance restent intactes.

Le broker souligne que l'action se traite sur un ratio VE/EBITDA 2020/2021 inférieur à 5x (retraité des ME) contre 7x pour les références historiques, une décote de 36% par rapport aux comparables (-50% pour le VE/EBITDA vs une décote historique de 25%), la large sous-performance du titre au plus bas depuis 15 ans malgré le positionnement de 4ème acteur mondial...