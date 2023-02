Vilmorin & Cie révise partiellement ses objectifs 2022-2023

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Vilmorin & Cie du 1er semestre 2022-2023, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 706,5 millions d'euros, en hausse de +24,6% à données courantes et de +19,6% à données comparables.

Au terme du 1er semestre, le chiffre d'affaires de la branche Semences Potagères s'établit à 259,1 ME, en hausse de +3,1% à données courantes, mais en baisse de -0,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021-2022. Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'établit à 432,2 ME, en progression de +44,7% à données courantes et de +38,3% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021-2022. Cette évolution est en partie expliquée par des effets d'anticipations sur le continent européen.

Le résultat opérationnel semestriel fait ainsi apparaître un gain de 19,2 ME, en amélioration de 13,5 ME par rapport au résultat opérationnel du 1er semestre 2021-2022. Le taux de marge opérationnelle s'établit à 2,7% (1% au 31 décembre 2021).

Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de -13,7 ME, en amélioration de 25,9 ME par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021-2022.

Objectifs 2022-2023

Bien qu'en forte progression pour l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre ne représente, en moyenne, qu'un tiers des ventes annuelles de Vilmorin & Cie. Par ailleurs, les conditions de marché demeurent incertaines et sous tension pour plusieurs secteurs clés de l'activité. Dans ce contexte, tout en maintenant sa posture prudentielle, le semencier révise partiellement ses objectifs de l'exercice.

Désormais, Vilmorin vise une croissance du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 8% et 10% à données comparables (objectif initial : une croissance comprise entre 6% et 8% à données comparables), hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera neutre sur le niveau de résultat opérationnel).

Le semencier anticipe un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8% (objectif inchangé), lequel prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d'affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.

La contribution des sociétés mises en équivalence sera inférieure à celle de l'exercice précédent (objectif initial : une contribution a minima égale à celle de l'exercice précédent), en raison principalement de perspectives plus défavorables pour AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).

Précisions sur l'actualité

- En Turquie

A la suite des deux violents séismes qui ont notamment frappé la Turquie, le 6 février, Vilmorin & Cie déplore le décès de l'un de ses salariés. Dès le début des événements, la société a déployé des mesures d'aide à la relocalisation de ses 17 salariés et de leurs familles présents à l'est du pays, zone la plus touchée. Une assistance matérielle et psychologique continue d'être apportée à l'ensemble des équipes locales, ainsi qu'aux clients concernés.

A travers ses Business Units Limagrain Europe (Grandes Cultures), Hazera, HM.Clause et Vilmorin-Mikado (Potagères), Vilmorin & Cie compte 250 salariés en Turquie, lesquels exercent des activités de commerce, recherche et production. La majeure partie des infrastructures de la société se situe en dehors des zones touchées par ces séismes.

A l'issue de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires de la société réalisé en Turquie s'est élevé à moins de 40 ME de ventes de produits.

- En Ukraine et en Russie

En Ukraine, les équipes de Vilmorin & Cie assurent la continuité des activités commerciales et de recherche, en dépit du conflit qui se poursuit sur le territoire. Après une campagne colza stable en volumes, les ventes de semences de maïs sont en net recul, en raison de la baisse des surfaces consacrées. A l'inverse, la légère progression attendue des surfaces de tournesol devrait bénéficier à l'activité. Comme initialement annoncé, la société anticipe pour cet exercice un niveau d'activité similaire à celui de l'exercice précédent.

En Russie, Vilmorin & Cie a enregistré au cours du 1er semestre des niveaux très élevés de commandes anticipées en maïs et en tournesol, avec des prix de vente en forte hausse, en lien avec la crainte des producteurs et distributeurs d'un manque de disponibilité en semences pour la campagne 2023. Ces commandes ont fait l'objet de prépaiements sur le 1er semestre ; elles ne pourront cependant être confirmées qu'au cours de la seconde partie de l'exercice, au moment de leur bonne livraison, laquelle pourrait se voir en partie compromise en raison des problématiques géopolitiques et logistiques persistantes.