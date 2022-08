Vilmorin & Cie progresse nettement après les annonces

(Boursier.com) — A contre-courant, Vilmorin & Cie avance de plus de 4% à 42 euros à l'ouverture du marché parisien. Le semencier a dégagé un chiffre d'affaires annuel 2021-2022 de 1,59 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparable. La firme est ainsi parvenue à dépasser son objectif de croissance tel que révisé à l'issue du troisième trimestre (soit une croissance d'environ 5% à données comparables). Le management, qui avait abaissé sa guidance de marge opérationnelle courante 21/22 de 8,5% à 7,5% durant l'exercice afin de prendre en compte l'impact de la guerre en Ukraine, a par ailleurs revu à la hausse son indication en revenant à sa prévision initiale.

Malgré un mix négatif (plus de semence Grandes Cultures et moins de semence Potagère), la dynamique des ventes sur l'ensemble de l'année, les hausses de prix pour compenser les inflations et la bonne gestion des coûts permettent en effet à la société d'être plus positive sur ses perspectives de rentabilité opérationnelle, souligne Portzamparc, à l''achat' sur le titre.