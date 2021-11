Vilmorin & Cie : petite hausse après le maintien des objectifs annuels

(Boursier.com) — Vilmorin & Cie pointe en légère hausse (+0,9% à 58,7 euros) au lendemain de la confirmation de ses objectifs annuels après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 258,4 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2021-2022, en progression de 10,3% à données courantes et de 9,7% à données comparables.

Le management a confirmé viser sur l'exercice 2021-2022 une progression du chiffre d'affaires consolidé d'au moins 4% à données comparables et un un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8,5%, intégrant un effort de recherche comparable à celui de l'exercice précédent.

Oddo BHF évoque un excellent début d'année alors que l'effet de référence était soutenu (+6,7% pour la croissance à données comparables pour le T1 2020-2021). Le titre affiche une valorisation modeste à 5,1x l'EBITDA 2022 et 4,6x 2023 y compris ME. Ces ratios se comparent à des niveaux historiques de 6,5x, et le groupe affiche une large décote de 27% par rapport aux comparables et de 37% vs KWS, non justifiée au regard du potentiel de croissance, d'amélioration des marges et du caractère stratégique des semences dans la filière agroalimentaire, et au regard des enjeux ESG. L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformance' et sa cible de 77 euros.

Portzamparc ('achat') met en avant la très bonne performance des semences Grandes Cultures. La progression d'activité (+22,2% à pcc) a en effet été particulièrement forte dans ce segment à la fois en Europe grâce notamment à la hausse des surfaces cultivées et à une poursuite des gains de parts de marché en colza (et malgré des ventes de céréales à paille en retrait) et en Amérique du Sud (très bonne campagne de Safra en maïs et hausse des surfaces en soja). A ce stade, l'analyste maintient sa prévision d'une croissance organique du CA de 4,5% sur l'ensemble de l'année. Bien qu'encourageant, ce T1 ne représente en effet que 15% des revenus attendus sur l'ensemble de l'année.