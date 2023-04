Vilmorin & Cie : OPAS de Limagrain à hauteur de 62,60 euros par action

(Boursier.com) — C 'est l'opération financière de cette fin de semaine à Paris. Limagrain, actionnaire de référence de Vilmorin & Cie, va lancer une offre publique d'achat simplifiée sur le semencier à hauteur de 62,60 euros par action. L'offre matérialise une prime de 45,4% par rapport au dernier cours de clôture de Vilmorin et de 36,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse. Elle valorise Vilmorin & Cie à 1,43 milliards d'euros pour 100% du capital. Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, qui s'est réuni les 17 et 27 avril 2023, a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'Offre.

Le projet d'offre publique d'achat simplifiée vise à permettre à Limagrain de retrouver une plus grande liberté dans ses choix stratégiques, notamment en ce qui concerne ses activités semences. Le métier de semencier, avec ses cycles de sélection, s'inscrit dans un temps long qui ne correspond pas nécessairement au rythme des marchés boursiers : dans un marché très concurrentiel et un environnement macro-économique incertain, le développement de Vilmorin & Cie exige des investissements significatifs qui seront plus aisément décidés et menés à bien en tant que société non cotée. Par ailleurs, compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de Vilmorin & Cie et du faible volume d'échanges, la cotation présente peu d'utilité pour la Société qui n'a pas fait appel au marché depuis 2010.

Sébastien Vidal, Président de Limagrain, déclare : "cette opération est une nouvelle étape dans la poursuite de l'histoire de Limagrain qui s'appuie sur le développement de ses activités semencières et de ses filières agroalimentaires, avec une vision d'innovation et de long terme".

L'Offre sera initiée par Limagrain Participations SAS, une société contrôlée intégralement par Limagrain, détenant au total, avec d'autres entités du Groupe agissant de concert avec elle (Limagrain, Groupe Limagrain Holding et Sélia), 71,22 % du capital de Vilmorin & Cie. Le financement de l'opération sera assuré par les partenaires bancaires de Limagrain.

L'offre publique d'achat simplifiée ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition. Le projet d'Offre sera déposé ce jour auprès de l'AMF, et, sous réserve de l'obtention de la décision de conformité de l'AMF, l'Offre devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.

À l'issue de l'Offre, si le nombre d'actions non présentées à l'Offre ne représente pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de Vilmorin & Cie, Limagrain Participations demandera à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.